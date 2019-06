Eksperci alarmują, ze ponad połowa matek nie karmi piersią

Nie od dziś wiadomo, że ze względu na wyjątkowy skład mleka matki, to ono jest najlepsze dla dziecka. Jednak aż ponad połowa Polek skarży się na problem z laktacją. Inne mamy nie karmią z powodu swojego stanu zdrowia lub z uwagi na to, że dziecko nie przyswaja już pokarmu mamy. Wtedy potrzebna jest możliwie jak najlepsza i najzdrowsza alternatywa. Eksperci wskazują, że najlepszym produktem alternatywnym dla mleka matki jest mleko modyfikowane z licznymi minerałami i witaminami.

Pratia, jedno z największych centrów medycznych w kraju stara się zweryfikować właściwości mleka modyfikowanego dla niemowląt. 06.05.219 ruszył nowy program związany z mlekiem początkowym, będącym mieszanką aż 5 oligosacharydów HMO, występujących w mleku ludzkim. Ich wartości są niezbędne do prawidłowego rozwoju każdego niemowlaka! Program kierowany jest do mam i ich maluszków w wieku od 7 do 21 dnia życia, a odbywać się będzie w placówkach w Warszawie i Ostrołęce. Działanie ma wspomóc mamy, które np. z przyczyn zdrowotnych są zmuszone zaprzestać karmienia drogą naturalną.

oligosacharydy mleka kobiecego to wraz z laktozą i tłuszczem stanowią składnik stały mleka kobiecego, a przede wszystkim najliczniejszą grupę związków aktywnych w nim występujących.

składniki HMO mają za zadanie wspierać i kształtować odporność niemowląt

oligosacharydy pełnią rolę prebiotyków, w sposób znaczący wspierają mikroflorę jelitową, tym samym wzmacniają jej barierę chroniąc przed patogennymi wirusami i bakteriami, tym samym zapobiegając biegunkom

oligosacharydy u wcześniaków chronią przed martwiczym zapaleniem jelit

Kobiecy pokarm jest najwartościowszy dla niemowlaka, przede wszystkim w pierwszym etapie jego życia. Najzdrowsza w mleku mamy jest tzw. ,,siara’’, występująca w pierwszej fazie karmienia. Występują w niej liczne sole mineralne i białka, chroni ona dziecko przed infekcjami i bakteriami oraz zapobiega alergiom. Z szacowania ekspertów wynika, że aż 50%[1] kobiet po dwóch miesiącach od porodu rezygnuje z karmienia naturalnego. Powody rezygnacji z karmienia piersią są niezmienne od wielu lat. Według niezmiennych statystyk nadal najczęstszym czynnikiem powodującym rezygnację z karmienia piersią jest w 60% problem z laktacją (np. niewystarczająca ilość mleka). Innym problemem na który skarżą się Polki jest chociażby fakt, że niemowlę odrzuca pokarm mamy lub brak wystarczającej wiedzy kobiet na temat korzyści płynących z karmienia piersią. Wówczas pomocną i przede wszystkim odżywczą alternatywą do mleka mamy jest mleko modyfikowane.

W połowie XIX wieku niemiecki chemik stworzył pierwszą mieszankę dla niemowląt. Było to połączenie szwajcarskiego mleka krowiego i zboża. Receptura przez kolejne lata była coraz to bardziej modyfikowana i ulepszana. Obecnie na rynku jest wiele rodzajów mleka sztucznego, które są poparte światowymi certyfikatami, a ich skład jest bezpieczny i zdrowy dla dziecka.

Należy pamiętać, że mleko każdej kobiety jest inne, zmienia się w zależności od potrzeb dziecka.

W efekcie mleko każdej mamy jest indywidualne i wyjątkowe. Dlatego też jest tak istotne dla zdrowia i odporności niemowląt. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy mleko mamy musi być zastąpione sztucznym. Mleka modyfikowane nieustannie dążą do doskonałości, chcąc stanowić dobrą alternatywę dla mleka matki. Mleko początkowe, w którym część laktozy zastąpiono mieszanką HMO składającą się z 5 oligosacharydów, jest szczególnie wartościowe ponieważ naśladuje składniki znajdujące się w mleku matki – mówi Sylwia Korzyńska, lekarz pediatra, prowadzący naszych małych pacjentów w programie.

W najnowszym programie, skierowanym do mam, które ze względów zdrowotnych nie mogą karmić naturalnie, zostanie porównane nowe mleko początkowe o nowoczesnej formule, ze sprawdzonym mlekiem do początkowego żywienia dziecka. Mleko posiada mieszankę aż 5 oligosacharydów mleka kobiecego i bogatą florę bakteryjną, co zapewnia wzrost

i rozwój dziecka, równoległy do rozwoju niemowlaka karmionego mlekiem modyfikowanym niezawierającym HMO.

W trosce o zdrowie Polaków, na bieżąco organizujemy szereg ciekawych weryfikacji, m.in. o chorobie Alzheimera, niewydolności serca czy niedokrwistości. Nasz najnowszy projekt związany jest z weryfikacją właściwości mleka dla niemowląt. Program jest doskonałym momentem do włączenia w dietę maluszka mleka zawierającego szczep odżywczych składników, pozwoli także mamom zweryfikować aktualny stan zdrowia dziecka. W trakcie trwania programu będą przeprowadzane podstawowe badania maluszków pod nadzorem pediatry – komentuje Monika Charuza z Pratii.

W programie pacjent otrzymuje 8 wizyt w ośrodku Pratia w Warszawie lub Ostrołęce oraz 15 połączeń telefonicznych z mamami.

W dalszym ciągu najważniejszym i najbardziej wartościowym pokarmem dla dziecka jest pokarm matki. Proponowane w programie mleko ma jedynie wspomóc mamy, które ze względów zdrowotnych nie mogą karmić piersią. Mleko z HMO w jak najlepszym stopniu naśladuje wartościowe składniki mleka matki.

